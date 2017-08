Sejler bjærget fra væltet katamaran

En sejler blev torsdag bjærget fra en væltet katamaran i Isefjorden af en redningshelikopter ud for Stjernevang i Over Dråby Strand ved Jægerspris, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Der blev slået alarm over 112 klokken 13.03 om »redning-drukneulykke-fjord«, og Joint Rescue Coordination Centre, JRCC, under Søværnets Operative Kommando ledte en redningsaktion med Frederiksborg Brand & Redning samt Dansk Søredningsselskab som støtte.

- Klokken 13.36 fik vi besked fra JRCC om, at manden var bjærget af helikopter, og at han havde det fint og ville blive sat i land fra helikopteren, fortæller Jan Hedager, vagtchef ved Nordsjællands Politi, som oplyser, at der var styr på katamaranen, idet der var sejlet to både ud for at få den på ret køl.