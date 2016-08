Der er også rig mulighed for at tage armbøjninger i det udendørs fitnessmiljø. Foto: Elias von Staffeldt

Se billederne: Udendørs fitnessmiljøer er klar til brug

Af Elias von Staffeldt De har været længe undervejs, men før sommerferien stod de tre udendørs fitnessmiljøer i Sillebro Ådal med dertilhørende løberute endelig klar til at blive taget i brug, og Frederikssund Kommune håber, at det vil blive taget positivt imod af brugerne - som er alle kommunens borgere, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Fitnessmiljøerne er lavet af træ, så det passer ind i naturomgivelserne. Redskaberne kan bruges til flere forskellige ting, og det er da også hensigten, at det kan bruges til flere ting, ligesom kommunen håber, at det vil appellere til alle grupper af indbyggere . Det er gratis, og fitnessmiljøerne står dermed til fri afbenyttelse, fortæller sundhedskonsulent i Frederikssund Kommune Sedsel Niemann Gyldenløve.

- Det er let tilgængeligt for alle, og der er måske flere, der vil benytte sig af det, fordi det netop er let tilgængeligt. Vi vil gerne ramme både dem, der er aktive i forvejen, men også rigtig gerne dem der ikke er aktive. Det har været vigtigt for os, at det er multianvendeligt, så det er egentlig kun fantasien, der sætter grænser for, hvilke øvelser man kan lave. Vi vil ikke definere, hvad man skal bruge dem til, siger hun.