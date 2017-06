Sankthans bliver fejret over hele kommunen

Der står alvorlig blæst om et af de rigtig gamle fiskerhuse i Lejet, Tisvildeleje.

Ved Stranden 11 er et ældre fiskerhus fra 1881 - og nu ønsker nye ejere at foretage en gennemgribende renovering. Det vil blandt andet gøre bygningen 1,6 meter bredere, lægge en meter til i højden - samt ændre antallet af kviste. Gribskov Kommunes administration indstillede i første omgang, at ombygningen godkendtes - men naboerne protesterer.

I høringssvarene er der klager over, at det nye byggeri vil give indkigsgener med heraf følgende værdiforringelser - og at projektet overordnet vil skabe et hus, der ikke er i overensstemmelse med området.

I et af høringssvarene står: »Vor vej er lidt af en turistattraktion pga de mange gamle fiskerboliger, der fortæller lejets historie.. smukkest er nok huset i nr. 11 og jeg finder, det er lidt af en vansiring at ændre dets proportioner ved en forøgelse af taghøjden og ved at bygge tre store karnapper, der sammen med de nye glaspartier fra strandsiden vil ændre husets karakter fra et fiskerhus til en strandvejsvilla...«

Naboer omkring ejendommen har alle gjort indsigelse i høringssvar, ligesom et andet hus udenfor de høringspligtige har afgivet svar. Lokalrådet i Tisvilde derimod har udtalt, at de ikke har nogen bemærkninger til projektet.

Det var et enigt plan og miljøudvalg, der stemte for tilladelse til ombygning af huset Ved Stranden.

Formand for udvalget Jesper Behrensdorff (K) lægger især vægt på, at Lokalrådet ingen bemærkninger havde til projektet. Han lægger også vægt på, at der ikke er tale om nogen bevarende lokalplan for området og endelig, at vinduespartier og kviste i udvalgets fortolkning ikke giver indbliksgener.

- Der er ikke noget indkig, men udkig over vandet. Vi mener ikke, dette på nogen måde kan sammenlignes med Annisse. Der er ikke tale om nogen bevarende lokalplan og huset passer i vores optik ind i miljøet. Vi mener desuden, at en tilretning fra vinkel til længehus gør det bedre. Og så er der jo den der grænse - et område skal også have lov til at udvikle sig - men selvfølgelig i respekt for det omkringliggende. Det kan også blive så restriktivt, at folk ikke tør købe. Mange gamle huse er vanskelige.

Brian Lyck Jørgensen (DF), var fraværende ved mødet, men ville have stemt imod - uden at det kunne ændre flertallet. Han havde på et tidligere møde udtalt bekymring om sagen:

- Jeg er især bekymret for den forøgede højde, siger Brian Lyck Jørgesen.

Den nuværende højde på huset er seks meter. Højde efter ombygning vil blive syv meter og det er stadig indenfor det tilladte,

- Det er lidt hen ad sagen om et hus i Annisse - at man ændrer et hus markant i forhold til det område, det ligger i. Og det er bekymrende, at der ikke bliver taget hensyn til høringssvarene fra naboerne, siger Brian Lyck.

Huset skiftede i øvrigt ejer i april måned. Her blev det solgt for 13 millioner.

Den kvinde, som onsdag den 14. juni blev fundet livløs i vandet ud for Nivå Strand, er blevet identificeret.

Der er tale om en 61-årig dansk kvinde bosiddende i Fredensborg Kommune.

Nordsjællands Politi fremlyste kvindens ejendele, som var fundet på stranden, og på baggrund af disse billeder har de pårørende til kvinden henvendt sig til politiet.

Kvinden er død under tragiske omstændigheder, og politiet ser sagen som opklaret.

KURBAD by ILSE JACOBSEN ApS i Hornbæk er gået konkurs. Det fremgår af en meddelelse i Statstidende.

Her står der, at Kurbad By Ilse Jacobsen ApS på A. R. Friisvej 16 i Hornbæk er under konkursbegæring modtaget den 24. april i år.

Det betyder dog ikke, at Kurbadet lukker. Ilse Jacobsens personlige selskab overtager kurbadet og kører det videre, og langt de fleste medarbejdere beholder deres job.

I en meddelelse fra Ilse Jacobsens selskab hedder det, at Kurbadet fra starten har været underlagt en ingeniørfejl, hvilket har betydet betragteligt højere driftsomkostninger end beregnet. Hertil kommer, at disse ingeniørfejl har betydet, at energiforbruget på KURBADET har været højere end budgetteret.

En anden udfordring har været at gøre driften af KURBADETS gourmet-restaurant rentabel. Den opgave har det nye selskab nu givet sig i kast med.

Ilse Jacobsens personlige selskab har overtaget driften pr. 1. juni.

Ilse Jacobsen er et ikon inden for modebranchen, og en iværksætter, der har sat mange fodaftryk. Det begyndte med gummistøvler, men i dag er Ilse Jacobsen et livsstilsbrand med modetøj, skønhedsprodukter, blomsterbutikker og modeforretninger.

Kurbadet med spa og restaurant tæt på Hornbæk strand åbnede i slutningen af 2013.

Torsdag morgen kendte Nordsjællands Politi endnu ikke identiteten på den kvinde, der onsdag eftermiddag druknede i Øresund mellem Nivå Havn og Rungsted Kyst.

En 51-årig surfer opdagede kort før klokken 17.00 en livløs kvinde i vandet omkring 400 meter fra kysten. Han måtte først krydse op mod vinden for at nå frem til kvinden, som han fik bjærget ind over surfbrættet. Derefter fik han kontakt til en forbipasserende båd, der ringede 112.

- Hun blev fløjet til Rigshospitalet, hvor de forsøgte at genoplive hende. Klokken 21.20 blev hun erklæret død, så jeg må formode, at hun var i live, da hun blev fundet. Vi har endnu ikke identificeret hende, oplyser efterforskningsleder Mogens Mogensen til Frederiksborg Amts Avis torsdag morgen.

Politiet iværksatte en større undersøgelse af kyststrækningen mellem Nivå og Rungsted for at finde spor, og på tangen syd for Nivå Havn har politiet fundet en efterladt taske med tøj.

Kvinden beskrives som 30-40 år, europæisk af udseende og med kort, rødbrunt hår. Hun var iklædt sort badedragt uden tegn og har mørke øjne, oplyser politiet.

- Der er intet, der tyder på, at der ligger en forbrydelse bag. Blandt andet havde kvinden badedragt på, da hun blev opdaget i vandet af en surfer, og vi betragter det som en tragisk ulykke i forbindelse med en svømmetur, fortæller politikommissær Mogens Mogensen fra Nordsjællands Politi.

- Jeg fyldes af stolthed over at være med til at fejre flaget her på Kronborg, sagde borgmester Benedikte Kiær, da hun torsdag aften holdt talen for flaget til Danmarks-Samfundets Valdemarsparade.

Et par hundrede mennesker gik ifølge Frederiksborg Amts Avis i den smukke sommeraften i optog gennem byen og ud til Kronborg, anført af Helsingør Pigegarde og med en lille snes flag og faner i optoget repræsenterende foreninger, som tidligere har modtaget dem.

- Det danske flag tilhører danskerne og ikke noget politisk parti, fastslog formanden for Danmarks-Samfundet, Tim Hvolgaard, da han bød velkommen til det, der ikke blot var Dannebrogs fødselsdag men også Genforeningsdagen .

Udover Pigegarden spillede Helsingør Jernbaneorkester, som trådte til med kort varsel, da Hjemmeværnsdistrikt Nordsjælland har valgt at nedlægge musikkorpset, som har eksisteret i knapt 60 år, og som plejer at spille i slotsgården.

Torsdag eftermiddag blev en særdeles travl dag for Nordsjællands Politi, der inden for kort tid måtte rykke ud til tre trafikulykker. En af ulykkerne endte tragisk.

Klokken 15.18 fik politiet en anmeldelse om en soloulykke på Ravnsnæsvej i Birkerød. Her var en 55-årig mand fra Vedbæk kørt galt og endt på en mark. Manden var død da politiet kom til stedet.

Ifølge vagtchef Henrik Alstrup er det politiets formodning, at manden har fået et hjertestop, kort inden han kørte galt. Det skal et efterfølgende ligsyn belyse. De pårørende er underrettet.

Omkring klokken 15.00 skete der en ulykke på motortrafikvejen i Allerød, hvor vejen bliver til motorvej.

Her stødte to biler frontalt sammen, og føreren af den ene bil, en 29-årig kvindelig bilist fra Helsinge blev efterfølgende kørt til Rigshospitalets traumecenter. Torsdag aften kender politiet endnu ikke noget til kvindens tilstand.

Føreren i den anden bil, en mand 49-årig mand fra Ølsted slap fra sammenstødet uden skader.

Ulykken medførte i en periode, at motortrafikvejen var spærret i begge retninger. Vejen blev åbnet for trafikken igen cirka kl. 16.15, halvanden time efter ulykken blev anmeldt.

På Isterødvejen ved afkørslen til Helsingevej i retning mod Kagerup skete der torsdag eftermiddag også et færdselsuheld. Her var der tale om et harmonikasammenstød, hvor der dog kun var materiel skade, oplyser vagtchefen.

Endelig havde vagtchefen også noteret en brændende bil på Helsingør-motorvejen ved afkørslen til Hørsholm i sydgående retning. Her var der ikke tale om et færdselsuheld, men overgang i bilens motor.

Det årlige Kræmmermarked i Hillerød kan om få år være fortid. I 2019 kan Hillerød Kræmmermarked ikke længere holdes på Smørkildevej på grund af byggeriet af det kommende supersygehus.

Der findes kun ét andet sted i kommunen, hvor Kræmmermarkedet kan ligge i stedet, nemlig på Peder Oxes Alle ved Plantorama, men grunden er underlagt en række begrænsninger, der gør, at den reelt kun kan bruges til Kræmmermarked én gang om året og intet andet.

Området er i Kommuneplanen udlagt som natur- og landskabskile med de heraf følgende begrænsninger for områdets anvendelse.

Det vil koste omkring 10,5 millioner kroner at klargøre grunden, og derudover skal landbrugspligten også fremadrettet opretholdes, da der skal være en form for landbrugsmæssig drift af arealerne fx høslæt.

En flytning til Peder Oxes Alle vil derfor betyde en stigning i Støtteforeningen Hillerød Kræmmermarkeds drifts- og forbrugsafgifter med forventet 320.000 kroner om året

Bestyrelsen bag Hillerød Kræmmermarked anerkender, at det er mange penge at bruge på en grund, som man kun kan bruge i begrænset omfang.

Derfor har en enig bestyrelse foreslået byrådet, at Støtteforeningen Hillerød Kræmmermarked nedlægges i den nuværende form, og at der i stedet etableres en ny selvstændig forening med det samme formål, nemlig at skaffe midler til det frivillige foreningsarbejde.

I et brev til politikerne skriver bestyrelsen:

»Det traditionelle kræmmermarked erstattes i 2019 af to nye aktiviteter, som »flytter til byen« med det formål at understøtte målsætningen for Hillerød ByForum - at skabe »liv i byen« og markedsføre Hillerød som en aktiv kultur- og eventby. De to nye aktiviteter kunne eksempelvis være et kæmpe julemarked og en videreudvikling af Hillerød Slotssø Byfest, men det er ikke endelig afklaret hvilke alternative aktiviteter, der kunne være relevante og som kunne skabe det ønskede overskud«.

Til Frederiksborg Amts Avis uddyber bestyrelsesformand Claus Andreassen:

- Hvis den nye plads skal leve op til alle krav og alle de tanker, som vi har, så vil den koste omkring 11 millioner. Det vigtigste for bestyrelsen er, at foreningerne kan fortsætte med at lave en indtjening. Drømmescenatiet er at få de 10 millioner, men det er rigtig mange penge, det anerkender vi. Hvis det ikke vil kunne lade sig gøre at få pengene, så vil vi gerne bibeholde foreningen og lave noget andet for byen, som også er til glæde og gavn for byen og foreningerne. Det, vi kan, er en hel masse omkring organisation. Vi vil kunne løfte nogle nye eller eksisterende opgaver, siger Claus Andreassen.

Bestyrelsen har derfor instillet til byrådet, at der ved de kommende budgetforhandlinger træffes et valg mellem at afsætte 10.5 millioner kroner til den nye plads, eller at afsætte i alt fire millioner kroner over de næste tre år som »startkapital« til planlægning af et nyt arrangement.

En million af dem er allerede afsat på det seneste budget.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på sit møde i sidste uge at indstille videre til Byrådet, at Støtteforeningen Hillerød Kræmmermarked får udbetalt den million kroner, som allerede er afsat til i budgettet.

Pengene er erstatning for de investeringer, som foreningen har lavet på den nuværende plads gennem årene.

Derudover skal der nu udarbejdes et forslag til budget 2018-21 på 1-3 millioner kroner.

- Det, der er udfordringen på nuværende tidspunkt er, at hverken kræmmerforeningen eller vi ved, hvad det er for noget, man vil sætte i stedet for. Det er et noget løst grundlag at få tre millioner kroner på. Omvendt batter det heller ikke noget at afsætte 50.000 kroner på de kommende budgetter, siger formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, Peder Bisgaard (S).

Ifølge Peder Bisgaard var det meningen, at den nye plads skulle bruges til andre arrangementer udover Hillerød Kræmmermarked, men det er næsten umuligt med de begrænsninger, der er for pladsen, siger han.

- Det vil være et stort afsavn for byen, hvis vi mister kræmmermarkedet. Men hvis jeg kigger lidt fremad og på regnskabet, er det ikke fordi, at kræmmermarkedet giver et specielt stort overskud. Jeg ved ikke, om kræmmermarkeder hitter om fem år. De almindelige loppemarkeder har det også svært i konkurrencen. Med de gode kreative kræfter, der er, tror jeg på, at vi kan lave noget andet, som sætter Hillerød på landkortet, siger Peder Bisgaard.

Kræmmermarkedet laver hvert år et overskud på omkring 800-900.000 kroner, som fordeles mellem foreningerne.

Byrådet skal diskutere sagen på et møde i næste uge.