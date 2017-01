Tre mænd er sigtet for vold og trusler mod en sagesløs bilist. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Sagesløs bilist slået og truet med kniv Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sagesløs bilist slået og truet med kniv

Frederikssund - 02. januar 2017 kl. 11:45 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En mandlig bilist må siges at have fået en rigtig skidt start på det nye år. Søndag kort efter klokken 13 blev han nemlig overfaldet og truet med kniv af tre unge mænd på Københavnsvej ud for nummer 25 i Slangerup, oplyser politikommissær ved Nordsjællands Politi, Henrik Sejer, til Frederiksborg Amts Avis.

Forud var gået flere anmeldelser fra borgere, der kunne berette om to biler, der tilsyneladende kørte om kap.

- Klokken 12.55 får vi en anmeldelse om, at to biler kører meget vildt på Marbækvej i Frederikssund. De kører blandt andet venstre om i rundkørslen ved Netto og Sillebroen. Klokken 13.01 får vi endnu en anmeldelse om, at en Grøn BMW og en grå Volvo kører om kap i Slangerup. De kører blandt andet ad Roskildekildevej og Københavnsvej, hvor de kører ind foran andre bilister og bremser, siger Henrik Sejer og tilføjer:

- På Københavnsvej får en af de to biler bragt en Ford Mondeo til standsning. Der stiger tre mænd ud af bilen og truer føreren af Forden og spørger, om han er »Mongols« (navnet på en gruppering i det kriminelle bandemiljø, red.). De slår ham også i ansigtet. Offeret aner ikke, hvad de snakker om, og han er i øvrigt på ingen måde kendt af politiet, siger Henrik Sejer, der ikke har en forklaring på, hvorfor føreren af Forden blev indblandet i sagen, men han vurderer, at overfaldsmændene kan have forvekslet offerets bil med en anden.

Godt en time efter overfaldet skete der en ny udvikling i sagen.

- En patruljevogn eftersætter en Ford Mondeo, som blandt andet kører over for rødt. Den kører ad Frederiksværkvej mod Byvej og videre mod Holmensvej i Frederikssund. Her får vi standset bilen, og i den sidder tre mænd på 18, 23 og 21 år fra henholdsvis Jægerspris, Værløse og Frederikssund. Manden fra Værløse har en kniv på sig. De bliver alle anholdt og sigtet for vold og trusler, siger Henrik Sejer.

De tre mænd bliver fremstillet i grundlovsforhør klokken 13.30 mandag. Alle er i forvejen kendt af politiet.