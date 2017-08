Se billedserie Til venstre ses adm. direktør i CO-RO, Søren Holm Jensen. Til højre borgmester John Schmidt Andersen. Foto: Kim Rasmussen

Saftgigant fejrede historisk dag

Frederikssund - 23. august 2017 kl. 04:56

Der var god grund - eller snarere gode grunde - til, at administrerende direktør i CO-RO på Holmensvej i Frederikssund, Søren Holm Jensen, tirsdag havde fundet det brede smil frem, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Virksomheden, som blandt andet producerer frys-selv-isen Sun Lolly og læskedrikke som Sunquick og Suntop, kunne denne dag fejre sin 75-års fødselsdag, og som om det ikke var nok, blev tirsdag også dagen, hvor man tog første spadestik til CO-RO's nye hovedkontor og innovationscenter på 4000 kvadratmeter som opføres for et tocifret millionbeløb og forventes at stå klar om godt et år.

- Vi vil ud på flere markeder end i dag, men det kræver nye produkter, som forbrugerne skal kunne nyde i alle typer forbrugssituationer. Med byggeriet vil vi skabe moderne rammer om vores virksomhed, hvor vi samarbejder på tværs af afdelinger og landegrænser for at skabe en dynamisk fremtid for CO-RO, sagde Søren Holm Jensen i sin tale.

Ved tirsdagens arrangement fortalte Søren Øllgaard fra arkitektfirmaet Henning Larsen Architects om nogle af de mange overvejelser, man havde gjort i forbindelse med forslaget til det nye byggeri.

- CO-RO bliver et sted, hvor man går lidt mod de traditioner om at have en klar opdeling mellem de forskellige medarbejdere, hvor administrationen sidder i en del, produktionen foregår i en anden del og så videre. Her har vi tænkt det hele sammen, forklarede Søren Øllgaard og uddybede:

- Vi har også tænkt byggeriet i mange forskellige former. Ser man CO-RO fra oven, ser man en masse firkantede bygninger og rette vinkler. Vi har både tænkt i runde, firkantede og trekantede former, før vi nåede vores resultat. Farverne har vi også tænkt over. CO-RO's produkter er meget farverige, så derfor bliver den nye bygning lavet i meget ærlige materialer, for eksempel beton, og farverne bliver mere afdæmpede.

Sidste mand på talerstolen var borgmester i Frederikssund Kommune, John Schmidt Andersen (V).

- Jeres produkter er en del af danskernes DNA. Vi kender jeres produkter, men det er måske ikke alle, der tænker over, hvor de er produceret. Men det gør vi her i Frederikssund, hvor de kommer fra, og det er vi stolte af, sagde borgmesteren, som også havde en lille afsløring med ved festen.

- I dag skifter vejen Ellekær navn til CO-RO's Vej. Vejnavne er jo ikke bare noget, der skiftes, men efter forvaltningens undersøgelser var der ikke nogle tunge historiske argumenter, der talte imod, sagde borgmesteren.