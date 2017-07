45-årige Niels Brockenhuus fra Frederikssund har efter en del overvejelser besluttet at stille op igen for Socialdemokratiet til Frederikssund Byråd. Foto: Allan Nørregaard

S-kandidat genopstiller til KV17

45-årige Niels Brockenhuus fra Frederikssund har besluttet at stille op på Socialdemokratiets opstillingsliste over kandidater, der gerne vil vælges til Frederikssund Byråd, ved kommunalvalget til november, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Niels Brockenhuus har valgt at stille op igen efter en del overvejelser, oplyser Socialdemokratiet i en pressemeddelelse. Ved kommunevalget i 2013 fik han 89 personlige stemmer, hvilket betød, at han delte en 11. plads sammen med Mette Tange. Han er derfor valgt som partiets 2. suppleant i denne valgperiode og har ved flere lejligheder trådt til ved byrådsmøder, når socialdemokrater har meldt afbud, hvilket ifølge pressemeddelelsen har givet ham lyst til mere.

- Jeg vil gerne være med til at gøre en forskel. Jeg er som skolebestyrelsesformand meget optaget af, hvilke bevægelser, vi har i Danmark på børneområdet, og hvad vi kan gøre for, at Frederikssund følger med. Der er ingen tvivl om, at det er med den tidlige indsats, vi flytter mest, og hvordan gør vi det så lokalt. Det handler om prioriteringer i økonomien, og det er det, jeg brænder for og vil kæmpe for i byrådet og i min egen gruppe, siger Niels Brockenhuus til Frederiksborg Amts Avis.