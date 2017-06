Rosenhave får 100.000 kroner

Pergolaen er opført af tømrermester Willum Lendorf-Thim, og den er lavet af amerikansk enebærtræ. Ved indvielsen fortale Jette Dahl fra Fonden for Træer og Miljø, at der allerede i 1985 havde været et stort ønske om en pergola blandt de historiske roser, men at det først nu var blevet muligt takket være Nordeafonden.

Ifølge formanden for Gerlevparkens Venner gav Jan Mølgaard udtryk for, at det var en stor glæde for Nordeafonden at bidrage til Gerlevparkens udvikling, og han var imponeret over, hvad han så. Det var tydeligt for ham, at de frivillige fra Gerlevparkens Venner havde ydet en stor indsats for at sætte rosenhaven i den stand, den er nu.