Frederiksborg Brand & Redning rykkede mandag formiddag ud til en brand i en Jægerspris-børnehave, men den vidste sig heldigvis at være lillebitte og hurtigt slukket. Foto: Maj-Britt Holm

Send til din ven. X Artiklen: Ros til ansatte efter brand ved børnehus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ros til ansatte efter brand ved børnehus

Frederikssund - 26. juni 2017 kl. 14:30 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Bygningsbrand - Institution«. Sådan lød meldingen til Frederiksborg Brand & Redning mandag klokken 10.44 fra Børnehuset Bakkegården på Hybenvej i Jægerspris. Men der var heldigvis kun tale om en lillebitte brand i en trækasse med legetøj i børnehusets udendørs område, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Personalet var fantastisk. Alle børn var gået til det samlingssted, som er anført i børnehavens evakueringsplan. Det var lige efter bogen. Så jeg var så glad, så glad, lyder det fra Jesper Marcussen, indsatsleder hos Frederiksborg Brand & Redning.

Inden seks brandfolk fra Station Jægerspris og indsatslederen nåede frem til børnehuset, havde de ansatte ifølge Jesper Marcussen selv slukket branden med 10 liter vand.

- Der kom noget røg i bygningen, så vi luftede ud, og vi tjekkede det hele igennem for at sikre os, at der ikke var øvrig brandspredning, fortæller indsatslederen, som oplyser, at nogle af beredskabets køretøjer nåede at blive bremset og sendt hjem igen, fordi der alligevel ikke var brug for dem.

Da opgaven var løst, gav brandfolkene sig tid til at vise en brandbil frem for børnene, der også fik mulighed for at gå forbi og se trækassen, der havde været ild i.

- Sådan noget skal jo slutte på en ordentlig måde, så de får en god oplevelse, påpeger Jesper Marcussen.

Han kender ikke brandårsagen, men fortæller, at han har fået at vide, at nogen havde gået med en ukrudtsbrænder udenfor børnehuset samme formiddag, og oplysninger i sagen er nu givet videre til politiet.