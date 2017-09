Rolige budgetforhandlinger i vente

- Nu har vi førstebehandlet det, og forslaget er sendt i høring. Af respekt for høringen synes jeg ikke, man skal kommentere forslagene. Så kunne man i princippet lige så godt undlade en høring. Jeg konstaterer bare, at ud af et samlet budget på tre milliarder er det ikke mange penge, vi skal finde, og jeg er sikker på, at vi når i mål på en fornuftig måde. Selvfølgelig vil der altid være nogle forslag, man kan bruge, og nogle man forkaster, men i første omgang er det det, vi kan stå inde for, siger borgmesteren.