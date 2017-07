Røveri ved højlys dag mod 80-årig

- De retter henvendelse til kvinden og spørger om vej til hospitalet. Så begynder de at tage guldlignende smykker frem for at sælge dem, men det vil hun ikke have noget at gøre med. Den ene kvinde tager fat i forurettedes håndled. Hun forsøger at komme fri, men bliver skubbet, og de tager hendes guldhalskæde og guldarmbånd, og da de slipper, falder hun til jorden, og de stikker af, beretter Michael Gaml, som oplyser, at kvinden slog sig og efterfølgende blev kørt til undersøgelse på skadestuen, men er sluppet med overfladiske skrammer.