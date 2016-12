Risiko for flere oversvømmelser

Af Annemette Ross Jensen Med en forventet vandstandsstigning på 170 centimeter over det normale i Roskilde Fjord er det ikke muligt at sikre dele af Dalby Huse og Over Draaby Strand. Det oplyser Frederikssund Kommune i kriseinformationen på kommunens hjemmeside

»Vi opfordrer beboerne til at sikre deres huse med sandsække, og at sikre deres værdier ved for eksempel at placere dem over gulvhøjde.«, skriver kommunen, der også offentliggør et kort over de områder, som forventes berørt af oversvømmelser i de to områder i løbet af natten til tirsdag den 27. december.