Rektor: - Nu er I alment dannede

Frederikssund - 23. juni 2017

Fredag morgen skete det endelig. 162 elever fra Frederikssund Gymnasium og deres familier var indbudt til translokation, hvor rektor Peter Bech Sørensen holdt tale, som her bringes i sin fulde længde.

- Kære gæster, kære stolte forældre og bedsteforældre, og vigtigst af alle kære studenter. Velkommen til årets translokation på Frederikssund Gymnasium.

Så nåede I målstregen. 2 eller 3 år er gået, og I har nu iklædt jer huerne, som symboliserer, at I har gennemført en gymnasial ungdomsuddannelse med det formål at gøre jer klar til at forfølge de ønsker og drømme, I hver især har. Når translokationen her er slut, har I bevis på, at I er alment dannede og studieparate.

I kan studere, kan I! I har viden og kompetencer, som klæder jer på til at tage en videregående uddannelse.

Og I er alment dannede. I har forudsætningerne for at medvirke aktivt i et demokratisk samfund. I har forståelse for mulighederne for individuelt og i fællesskab at bidrage til udvikling og forandring. Og I har forståelse for såvel det nære som det europæiske og globale perspektiv.

Det var ikke mine ord. Det er, hvad loven siger er formålet med den uddannelse I har gennemført, og eksamenerne har testet jer og attesteret, at I er i mål. Det kan I være stolte af.

Og nu skal I videre. Nogle af jer skal sikkert ud at rejse, nogle skal ud og prøve sig af i arbejdslivet og nogle skal med det samme i gang med en videregående uddannelse. Men sikkert er det, at jeres veje skilles, og det er formentlig sidste gang, at I er samlet som den enhed, I har udgjort i de seneste år. Årgang 2017 fra Frederikssund gymnasium. Så hold fast i nuet og nyd fællesskabet. Det er en flygtig størrelse.

Men hvad er det så, der møder jer derude i livet, når I nu går hver jeres veje? Hvornår er det, at I får brug for jeres almene dannelse og jeres studiekompetencer? Det vil være forskelligt for hver af jer, så det kan jeg ikke sige noget præcist om. Men jeg ved, at der vil komme noget, I ikke havde forestillet jer. Lige meget hvor meget I planlægger, så vil der altid være overraskelser undervejs. Overraskelser som har afgørende betydning. Der vil være benspænd, og der vil være positive overraskelser.

I gamle dage havde man kaldt det for foranderlighed og sagt, at det var et livsvilkår. Men nu om dage kalder man det disruption, og det er gjort til en forpligtelse. Regeringen har ligefrem nedsat et disruptionsråd, og I bliver bedt om at gå ud i vores samfund og disrupte det.

Men vær varsomme. Disruption er jo et engelsk ord og det kan blandt andet oversættes med forstyrrelse, og det kan oversættes med sammenbrud, og ja verden skal nok forstyrres, der er mange ting, der ikke kører optimalt. Men den skal ikke bryde sammen. I er nødt til at betragte den verden, I er på vej ud i, og finde ud af, hvor I kan gøre jer selv gældende i forhold til den forstyrrelse, der skal til, og så skal I forstyrre for at forbedre... altså disrupte.

Men I skal også have øjnene rettet mod det, der skal beskyttes, og I skal forholde jer til værdier, som er bærende for vores fælles verden. Og de må ikke bryde sammen. Så gå ud i verden og disrupt.

I er dannede mennesker, med et stærkt fagligt fundament, så det kan I sagtens, men det kræver at I har udsyn.

En, der virkelig prøver at disrupte lige for tiden, er psykologiprofessoren Svend Brinkmann. Han ville sikkert selv hade at blive sat i forbindelse med disruptionbegrebet. Men ikke desto mindre forsøger han at forstyrre den samfundstendens, der har eksisteret i mange år, som siger, at vi skal søge selvindsigt. Vi skal finde svarene i os selv. Han siger i stedet, at vi har brug for at vende blikke væk fra os selv og ud mod verden. Han kalder det selvudsigt. Det er fint med selvindsigt, men hvis vi ikke har selvudsigt vil disruptionprojektet mislykkes.

Ud fra hvem I er, skal I se ud på verden og finde de steder, hvor I kan gøre en forskel. I stort som småt.

Over de sidste to eller tre år, hvor I har haft jeres gang her på Frederikssund Gymnasium, har I lært en masse fagligt. Og I har sikkert oplevet, at det ikke er kommet af sig selv. Det har krævet noget af jer. Jeg vil vove den påstand, at det har været hårdest, når I har haft mindst lyst. Mange velmenende mennesker, heriblandt sikkert også i nogle tilfælde mig, har nok sagt til jer igennem tiden, at det er vigtigt, at I følger jeres hjerter og gør det, I har lyst til. Det er i udgangspunktet også et fint råd, men hvis I kun havde gjort det, I har lyst til, havde I ikke siddet her i dag. Det har krævet noget andet end lyst at præstere det, I har præsteret. Det har krævet vilje.

Sportspsykologen Erik Østenkjær siger, at viljen skal tage over, når lysten holder op.

Og viljen skal bygge på noget. Noget, som ligger ud over svaret på spørgsmålet, »Hvad har du lyst til?«. Det skal snarer besvare spørgsmålet, »Hvad vil du?«. Og det spørgsmål skal I hver især stille jer selv, når I vælger en vej videre i livet, for svaret skal I bruge, når det bliver svært. Når lysten stopper, hvorfor gør I så som I gør? Og her er det selvudsynet igen bliver vigtigt. For I vil opleve, at mange af de ting, der har værdi har for jer, har det, fordi værdien ikke begrænser sig jer selv. Når det, man lykkes med, får synlig værdi for noget andet end en selv, bliver glæden ved at have præsteret så meget større. Jo, man skal også kunne glædes i sig selv, men prøv bare at tænk på den dag, I fik huerne her for et par dage siden. I var selv stolte, men hvad med alle de mennesker, der mødte frem på dagen for at fejre jer. Det betød faktisk noget for dem, at du havde gjort noget bemærkelsesværdigt. At du var lykkedes med dit uddannelsesprojekt gav værdi til mere end bare dig selv. Vær opmærksom på det og sæt pris på det. Så har du et godt fundament for at opbygge en stærk vilje, som kan sættes i spil, når lysten stopper.

Men lysten stopper forhåbentligt ikke i dag. For I er unge og smukke, som I sidder der klar til at møde sommeren med vognture, studenterfester, festivaler og sol-ferier og al den anden aktivitet, som I vil bruge jeres velfortjente frihed til. Den frihed, som ligger lige der ude på den anden side af de gule murstensvægge og venter på jer.

Der findes former for frihed, som kun adskilles af to små præpositioner. Fra og til. Frihed fra og frihed til.

I oplever lige nu begge dele. Frihed fra forpligtelsen til at læse til eksamen, og frihed til at gøre, som det passer jer.

Frihed forholder sig altså til det, der binder jer. Man må løsrive sig fra snærende bånd, slippe ud af sit bur, metaforerne er mange. Oplevelsen er, at man er begrænset i sin frihed, men det er vigtigt også at holde sig for øje, hvad en frisætning giver af muligheder. Hvad du har frihed til, forholder sig til de muligheder, du har. Det kan virke besnærende at tænke. Jeg kan bedst lide »frihed til«. Det der »frihed fra«, det er for passivt. Det lægger magten over min handlefrihed et andet sted, hvorimod frihed til lugter af selvsamme handlefrihed. Men pas på med ikke kun at have blik for den ene. Hvis du kun har blik for, hvad du vil befries fra, uden at overveje, hvad du vil med den frihed, så kommer du ingen vegne. Hvis du derimod kun tænker på, hvad du er fri til, så glemmer du måske at forholde dig til visse begrænsninger, som er vigtige. De begrænsninger bliver ofte kaldt forpligtelser og ansvar. Den handlefrihed, som I vil opleve, at I får mere og mere af vil blive fulgt af nye forpligtelser og nye ansvar. Og den balance skal I holde.

Så mit sidste ord til jer som rektor på Frederikssund Gymnasium vil være følgende:

Brug jeres viden og kompetencer til at disrupte jeres verden på et velovervejet grundlag med selvudsigt som giver jer viljestyrke til at fortsætte, når lysten ikke rækker og nyd friheden. Både friheden fra og friheden til. For frihed er netop en af de bærende værdier der ikke må brydes ned.

Stort tillykke med eksamen!