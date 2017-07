Frederiksborg Brand & Rednings søredningstjeneste kom mandag eftermiddag et bedsteforældrepar og deres to børnebørn til undsætning, da de havde påsejlet en sten og var grundstødt i en motorbåd nord for Øksneholm ud for Jægerpris Nordskov. Foto: Maj-Britt Holm

Redningsaktion til grundstødt båd

Det viste sig at være to bedsteforældre, der sammen med to børnebørn i en 27 fods motorbåd var sejlet på en sten og gået på grund i Roskilde Fjord nord for den ubeboede ø Øksneholm ud for Dyrnæsvej i Jægerspris, fortæller Ole Hermansen, operativ chef og indsatsleder hos Frederiksborg Brand & Redning.