Rambuktyve gik efter herreparfumer

- Da jeg får beskeden, tror jeg slet ikke, jeg når at tænke. Jeg kører bare på arbejde med det samme, og da jeg kommer frem, kan jeg se, at butikken bare er helt raseret. Døren er helt smadret, og det samme er gitteret for døren, forklarer Pia Klint Pedersen.

Selv om butikschefen og det øvrige personale havde brugt det meste af morgenen på at rydde op, lå der stadig smadret glas på gulvet, og håndværkerne var i fuld sving med at reparere den smadrede indgang.

- Tyvene må have være meget målrettede. De har ikke rørt andet en parfumerne, siger Pia Klint Pedersen, der endnu ikke har overblik over, hvor penge, der er gjort skade for, eller hvor stort et beløb, der er stjålet varer for.