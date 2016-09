Privat ø er få detaljer fra at være solgt

Øen Peberholm er detaljer fra at være solgt. Foto: Bo-Nyt

Frederikssund - 09. september 2016 kl. 12:23 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den privatejede ø Peberholm i Roskilde Fjord er så godt som solgt, oplyser Per G. Jensen fra Bo-Nyt i Skibby til Frederiksborg Amts Avis.

Købsaftalen mellem køber og sælger faldt på plads torsdag, men Per G. Jensen vil på nuværende tidspunkt ikke oplyse den endelig salgspris, da tinglysningen endnu ikke er tilendebragt, og den obligatoriske betænkningstid ikke er udløbet.

Øen blev for tre måneder siden udbudt til 1.995.000 millioner kroner.

- Og prisen, som de to parter er blevet enige om, ligger i nærheden deraf, dog en smule under, siger Per G. Jensen.

Han oplyser, at det er et yngre par med barn fra København, der har købt øen.

- De har fra begyndelsen vist stor interesse for øen, og jeg tror, at noget af det, der har været afgørende for, at den nuværende ejer har valgt at sælge til netop dem, er, at de har givet udtryk for, at de vil fortsætte det primitive liv, der hidtil er blevet levet på øen, hvor der for eksempel ikke er elektricitet, siger Per G. Jensen.

Lige over tre måneder har det taget ham at sælge øen, og det har været en helt speciel oplevelse for ham, der ikke tidligere har solgt en ø, og heller ikke i fremtiden forventer at komme til at prøve det igen.

Det sammenholdt med en række andre omstændigheder gør, at Per G. Jensen erklærer sig godt tilfreds med at kunne præstere en sådan liggetid.

- En af udfordringerne for nogle potentielle købere har været, at der for eksempel ikke er nogle kreditforeninger, der vil låne penge ud til at købe en ø. Det vil sige, at finansiering sker privat eller ved for eksempel lån i hus eller lignende. Det gjorde blandt andet, at én mulig køber måtte springe fra, siger Per G. Jensen.