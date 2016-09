Prioriteringer som politikere tier om

- Ved det seneste folketingsvalg ønskede ingen af landspolitikerne at tage del i denne diskussion. Alligevel får vi løfter om, at alle skal kunne behandles. Og samtidig hører vi, at de nye supersygehuse nok alligevel ikke bliver så super. Prioritering har imidlertid i gennem en række år været en realitet for hospitaler og ansatte. Det er et samfundsproblem, at disse prioriteringer ikke sker åbent, så befolkningen og dermed vælgerne kan få et klart indblik i, hvor og hvordan det sker, skriver folkeuniversitet i sin pressemeddelelse om foredraget, hvor Poul Jaszczak, der er speciallæge i gynækologi og obstetrik, vil give eksempler.