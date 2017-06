Jazzen er tilbage på pladsen foran Sillebroen Shopping fra på lørdag den 3. juni, hvor The Spirit of New Orleans spiller som her i 2014, hvor det udviklede sig til en fest. Foto: Henrik Tønnesen

Populære jazzlørdage gentages ved Sillebroen

Det bliver det kendte orkester »The Spirit of New Orleans«, der åbner jazzfestivalen, som vil bringe glad og swingende jazz foran Sillebroen hver lørdag til og med den 2. september. Tidspunktet er fra klokken 12.00-15.00.

The Spirit of New Orleans blev dannet i 1990 og slog hurtigt igennem på den danske jazzscene. Så i dag fremstår orkesteret som et af de mest kendte og rutinerede orkestre i Danmark, der spiller med en unik dynamisk og swingende stil. Repertoiret rummer alle de ingredienser, der skal til for at gøre musikken levende: Traditionel jazz, ragtime, blues, evergreens, egne kompositioner, samt gospel og spirituals.