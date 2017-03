Se billedserie Flemming West Clausen gav masser af kram ved sin afskedsreception som skoleleder på Ådalens Skole i Frederikssund, hvor han har været i 21 år. Foto: Kim Rasmussen

Populær skoleleder takker af

Frederikssund - 02. marts 2017

Lærere, elever og samarbejdspartnere tog onsdag afsked med lederen af Ådalens Skole i Frederikssund, Flemming West Clausen, der nu går på pension efter 21 år på skolen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

En vemodig skoleleder havde allerede tidligere på dagen sagt farvel til eleverne.

- Det var en stor oplevelse at høre 1100 børn råbe »Flemming« på samme tid. De kom alle løbende og ville kramme, så de var ved at vælte én. Og det gjorde indtryk at høre elevrådet sige, at jeg ser det enkelte barn, forklarede Flemming West Clausen til Frederiksborg Amts Avis, mens gæsterne flokkedes om ham for at hilse på ved receptionen.

For Flemming West Clausen er det en »både/og«-situation at forlade jobbet, han har været glad for gennem alle årene.

- Det har været fantastisk. Jeg har aldrig fået én dårlig bemærkning over køledisken i supermarkedet, når jeg har mødt forældre og elever, men altid kram og positive ord. Jeg har fået så meget igen, og med medarbejdernes hjælp har vi fået fokus på blandt andet bevægelse, mangfoldighed og faglighed, sagde den afgående skoleleder, som er stolt af sin skole.

Blandt dagens talere var direktør for opvækst, uddannelse og kultur, Jan Milandt, Frederikssund Kommune, og formand for skolebestyrelsen Niels Brockenhuus, mens skoles lærere diskede op med en fælles afskedssang til melodien til »Tag den ring og lad den vandre«, hvor Flemming West Clausen blev hyldet for de talrige initiativer, han har taget for at få udviklet sin skole.

Læs mere i den elektroniske eller den trykte udgave af Frederiksborg Amts Avis torsdag den 2. marts 2017.