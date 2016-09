Polske »tyve« standset

Kort forinden var de tre polakker blevet anmeldt for dieseltyveri på Circle K i Kirke Hyllinge, hvor de havde tanket diesel og kørt derfra uden at betale.

- Men det viser sig, at de har handlet i god tro. De bruger et kort, der er gyldigt, men der sker en teknisk fejl i butikken. Kortet bliver faktisk afvist, men alligevel får de lov at tanke, og det går ikke op for dem, at de er kørt uden at betale, siger Henrik Laugesen.