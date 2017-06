Nordsjællands Politi har sigtet en 20-årig mand fra Stenløse for at have kørt bil i kokainpåvirket tilstand i Frederikssund. Foto: Kim Rasmussen

Politiet standsede kokainpåvirket bilist

Det begyndte med en anmeldelse om uro og uorden på Heimdalsvej i Frederikssund, og det endte med, at en 20-årig bilist fra Stenløse blev standset af politiet og sigtet for at køre bil i kokainpåvirket tilstand, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi kører derud og runderer, og der er umiddelbart ingen at se. Klokken 00.55 standser patruljen så en bil med en mand på Heimdalsvej ved Ægirsvej. De mistænker ham for at være narkopåvirket, og han bliver testet positiv for kokain og indbragt til en politistation, hvor han får taget en blodprøve af en tilkaldt læge, inden han bliver løsladt med sigtelsen opretholdt, forklarer Erik Andersen, der peger på, at narkobilisten ikke har noget med uroen at gøre.