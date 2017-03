Nordsjællands Politi roser en 59-årig borger for at reagere, da fire formentlig udenlandske mænd kørte rundt i hans villakvarter i Frederikssund og ledte efter et husnummer, der ikke eksisterer. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Politiet roser årvågen borger

Frederikssund - 07. marts 2017 kl. 10:10 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordsjællands Politi roser en 59-årig mandlig beboer på Dyrlægegårds Allé i Frederikssund for at reagere, da han bemærkede en bil med fire mistænkelig mænd, han mente var udenlandske, køre rundt i sit villakvarter, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den 59-årige ringede til politiet mandag ved 17-tiden og fortalte om bilen med de mistænkelige mænd i alderen cirka 18-24 år. Han fortalte også, at han havde stoppet bilen og henvendt sig til mændene for at finde ud af, hvad de lavede i området.

- De svarede, at de ledte efter et husnummer, de ikke kunne finde. Men anmelderen ved, at det husnummer ikke findes på vejen, siger Henrik Duus, specialkonsulent hos Nordsjællands Politi.

Specialkonsulenten glæder sig over, at anmelderen reagerede på de fire mistænkelige mænds tilsynekomst, selv om de kan have haft et helt legalt ærinde i området.

- Det et et godt initiativ, at man er lidt obs på, hvad der foregår i ens område, lyder det fra Henrik Duus, som ikke vil udelukke, at beboerens reaktion kan have forebygget et indbrud.

Nordsjællands Politi sendte en politipatrulje til villakvarteret, men ifølge specialkonsulenten fandt de hverken bilen eller mændene.