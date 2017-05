En 60-årig beruset kvinde blev torsdag eftermiddag kørt hjem til Jørlunde af politiet fra Føtex i Frederikssund. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Politiet kørte fuld kvinde hjem fra Føtex

Frederikssund - 15. maj 2017 kl. 12:35 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 60-årig kvinde kan takke politiet for, at hun blev kørt hjem til Jørlunde på betryggende vis på bagsædet af en patruljevogn, da hun i en ordentlig brandert ikke var i stand til at stå på egne ben ved Føtex på Kalvøvej i Frederikssund torsdag eftermiddag, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Politiet fik klokken 15.02 to anmeldelser om, at kvinden ikke var i stand til at tage vare på sig selv, idet hun, når hun »kom op at stå, væltede ud foran bilerne«.

En patruljevogn kørte til stedet, og her vurderede betjentene, at kvinden ikke havde brug for en ambulance, men at hun nok heller ikke ville være i stand til at tage hjem på egen hånd.

- Vi kører hende hjem og overgiver hende til kæresten, og han kan tage vare på hende, fortæller Erik Andersen, faglig koordinator ved Nordsjællands Politi, der forsikrer, at politiet gerne gør noget ekstra for borgere i vanskeligheder, når de har tid til det.