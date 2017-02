Politiet jagtede indbrudstyv i over en time

- Da politiet kommer derud, er indbrudstyvene ikke at se i huset, men på grund af den megen sne, som er faldet, kan vi nemt se fodspor i seen, siger Jesper Hansen.

Og det indleder en time og tyve minutter lang jagt på den ene af tyvene.

- Efter at have jagtet den ene tyv rundt i lang tid, får vi endelig fat på ham, og det vise sig at være en litauisk 23-årig ung mand, som vi anholder og tager med på stationen, siger vagtchefen.

Den unge mand sidder lige nu anholdt på politistationen, mens man færdiggøre hans sag for at vurdere, om der er grundlag for at fremstille ham i grundlovsforhør.

Vagtchefen fortæller også, at man er sikker på, at der har været mindst to tyve i villaen, men at man ikke har fanget den anden, som der heller ikke er noget videre signalement af.