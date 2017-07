Nordsjællands Politi har under en ransagning i Store Rørbæk fundet et luftdrevet våben, og nu skal det undersøges, om det blev brugt til at skyde naboens hund, der siden måtte aflives, sidst i juni. Foto: Lars Ramlow

Politi finder våben i sag om skudt hund

Nordsjællands Politi har under en ransagning i Store Rørbæk syd for Frederikssund torsdag ved middagstid fundet et våben hos en mand, der i slutningen af juni var involveret i en konflikt, som førte til fundet af en skudt hund, skriver Frederiksborg Amts Avis.

En dyrlæge kom til stede og konstaterede, at der var flere huller i hunden, blandt andet fra et hagl, og dyret blev efterfølgende aflivet.

Nordsjællands Politi har siden forsøgt at efterforske, hvem der har forsøgt at skade hunden, så den måtte aflives.

- Hundeejerens og naboens oplevelser er forskellige. Ejeren af den døde hund har flere hunde og har fortalt, at pludselig befinder hans hund sig inde hos naboen, og denne har forklaret, at hunden pludselig kommer inde fra naboen og angriber ham og hans hund. Men han afviser at have skudt på hunden, fortæller Michael Gaml, som oplyser, at der ikke er nogen personer sigtet i sagen.