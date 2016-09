Frederikssund Kommune har bedt udbyderen af Pokémon Go-spillet om at fjerne et såkaldt PokéStop fra Sydkajen i Frederikssund, fordi beboere er trætte af den trafik, som spillet genererer i området.Foto: Casper Suk Thorlacius

Pokemon Go er »no go« på Sydkajen

Frederikssund - 02. september 2016 kl. 05:45 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det populære Pokémon Go-spil er tilsyneladende »no go« på Sydkajen i Frederikssund. I hvert fald har Frederikssund Kommune bedt udbyderen af spillet om at fjerne et såkaldt PokéStop, fordi beboere er trætte af den trafik, som den nye spil-app genererer, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det fremgik i spørgetiden under onsdagens byrådsmøde, hvor Kulhuse-borgeren Johan Gaunitz spurgte til sagen. Han havde hørt, at Pokémon Go-spillet er årsag til, at der kommer mange flere mennesker end tidligere på havnen.

- Jeg har hørt, at kommunen skulle have skrevet til dem, der har lavet Pokémon-spillet, for at få folk væk fra havnen. Er det rigtigt, at nu vil vi ikke have, at folk kommer på havnen, spurgte han.

Borgmester John Schmidt Andersen (V) oplyste, at der er kommet mange henvendelser fra borgerne vedrørende Pokémon-spillet, og at der ganske rigtigt er gået et brev afsted fra kommunen til udbyderen af det.

- Vi har respekt for, at beboerne udtrykker, at de er utilfredse med trafikken. Vi har bare skrevet til udbyderen, og der er ikke sket noget ved det, sagde han.

Men brevet kom bag på flere byrådsmedlemmer og skabte lidt uro på den socialdemokratiske fløj i byrådssalen.

- Hold da op, det er ikke i orden, lød det fra Susanne B. Jørgensen (S).

Ifølge borgmesteren har kommunen også fået en henvendelse, om ikke der kan komme et såkaldt PokéStop i Skuldelev, men de folk har fået besked på, at de selv må kontakte firmaet med deres forslag. Borgmesteren kunne iøvrigt også berette, at der er kommet henvendelser fra forældre, som synes, at deres børn er blevet uretfærdigt behandlet, fordi beboere har bedt dem om at forlade stedet.

Susanne B. Jørgensen er godt tilfreds med, at kommunen fremover vil bede borgere, der klager over Pokémon Go, om selv at kontakte udbyderen.

- Udgangspunktet er, at der ikke er nogen, der gør noget ondt, og at vi alle har lov til at opholde os i byens rum. Det er ikke en kommunal opgave at blande sig. Vi skal allesammen kunne være der, siger Susanne B. Jørgensen til Frederiksborg Amts Avis.