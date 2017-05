Plan Bi vil bestøve hele Danmark

Her bød foreningens formand Kaj Elgaard velkommen til starten på det, der gerne skulle få flere bier til at summe i hele Frederikssund Kommune.

- Vi er så sindssygt stolte over, at vi har landet den første Plan Bi aftale med Frederikssund Kommune og SuperBrugsen i Jægerspris. Det er helt vildt glædeligt for os, fortalte formanden

Borgmester John Schmidt Andersen (V) er også glad for, at Frederikssund Kommune nu har den første lokale afdeling af Plan Bi.

- Vi bruger naturen og de ting, vi kan og tænker ikke over, hvad det koster at vedligeholde, så naturen er status quo, sagde John Schmidt Andersen.

Han forklarede, at Plan Bi nu skal sende en ansøgning til kommunen, som skal behandles af Teknisk Udvalg. Han anbefaler, at kommunen bliver medlem af foreningen, og det håber han også, Teknisk Udvalg vil gøre, lige som han håber, at det lykkes kommunen at finde en repræsentant ti at sidde i Plan Bis bestyrelse.