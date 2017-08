Pizzeria oversvømmet da regnen ramte

Da himlen torsdag aften åbnede sine sluser og lod regnen styrte ned over blandt andet Frederikssund, gik det voldsomt ud over American Pizza Cafe på hjørnet af Jernbanegade og Ågade, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi skal vaske alt ned, før jeg kan åbne for kunder igen. Det tager mange timer. Vi er fire-fem mand, men det kommer nok til at tage hele natten. Sidste år oplevede vi det samme, og det kostede mig 300.000 kroner, siger en meget trist indehaver, som torsdag aften havde sat pumper i gang for at få vandet pumpet væk fra sine lokaler.

Fawaz Cheikhii fortæller, at han ikke kender reglerne, men at han håber på at få hjælp fra myndighederne til at forhindre, at hans forretning bliver oversvømmet fremover.