Nordsjællands Politi sigter en 54-årig mandlig bilist for at have overtrådt sin vigepligt i forbindelse med et færdselsuheld søndag i det lysregulerede kryds Roskildevej-Strandvangen i Frederikssund. Foto: Kenn Thomsen

Person kom til skade i færdselsuheld

- Bilerne snittede hinanden, så der kom ridser i bagskærmen på den ene bil, forklarer Erik Andersen, som oplyser, at politiet sigter den 54-årige mandlige bilist for ikke at have overholdt sin vigepligt, og at et vidne har fortalt, at begge biler kørte frem for grønt i lyskrydset.