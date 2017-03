Nordsjællands Politi kører i øjeblikket en skærpet kontrol på Heimdalsvej i Frederikssund efter episoder med unge, og ved en rutinemæssig standsning af en bil blev en 21-årig passager fundet i besiddelse af 4,6 gram hash, som han blev sigtet for. Foto: Maj-Britt Holm

Passager i bil sigtet for at have hash

Frederikssund - 03. marts 2017 kl. 11:31 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordsjællands Politi holder i øjeblikket ekstra øje på Heimdalsvej i Frederikssund efter episoder med unge, der blandt andet forfulgte og overfaldt to GLS-bude fredag i sidste uge, og ved en rutinemæssig standsning af en bil torsdag formiddag blev en passager fundet i besiddelse af 4,6 gram hash, som han blev sigtet for at være i besiddelse af.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Såvel føreren som passageren i bilen, der blev standset klokken 10.25, er mænd på 21 år, begge fra Frederikssund, fortæller faglig koordinator Erik Andersen, Nordsjællands Politi.

- Vi kører målrettet en skærpet kontrol i øjeblikket. Der er personer, som har en utryghedsskabende adfærd, og det vil vi gerne dæmme op for, siger Erik Andersen.