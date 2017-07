Påvirket mand med hash i bilen

Politikommissær Michael Gaml fra Nordsjællands Politi i Frederikssund oplyser, at patruljen konstaterede, at den 28-årige var påvirket af euforiserende stoffer, og da betjentene havde mistanke om, at der kunne være andet galt, foretog de ransagning af bilen og fandt cirka 400 gram hash.

Så nu er han sigtet for at køre påvirket, for at køre i frakendelsestiden og for at overtræde lov om euforiserende stoffer ved at være i besiddelse af hash til videresalg, skriver Frederiksborg Amts Avis.