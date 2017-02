Se billedserie Helle Boisen Andersen fra Slangerup står bag »Helles økologiske dagpleje«, der er så populær, at næste plads først er ledig i 2018. Her ses hun med Marius på halvandet år. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Øko-dagpleje hitter i børnefamilier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Øko-dagpleje hitter i børnefamilier

Frederikssund - 18. februar 2017 kl. 05:03 Af Mai Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Økologi er populært, og det røde ø er ved at vinde indpas andre steder end i dagligevarebutikkerne. I Slangerup er en privat økologisk dagplejer så populær, at hun til trods for en udvidelse og ekstra assistance først har en ledig plads i 2018. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg har otte på venteliste. Det betyder, at når folk ringer og spørger, bliver jeg nødt til at fortælle, at næste ledige plads først er i 2018, sigerf Helle Boisen Andersen, der siden 2012 har stået bag »Helles økologiske dagpleje«.

- Det handler om bæredygtighed hele vejen rundt. Al mad er økologisk, og alle plejeprodukter er svanemærkede, siger hun.

Der findes ikke et officielt mærke til dagplejere, der ønsker at satse særligt på økologi. For at kunne få det økologiske spisemærke skal man nemlig være en del af Fødevarestyrelsens smiley-ordning. Noget dagplejere ikke er, da maden tilberedes i privat køkken.

-Jeg har prøvet at kontakte Fødevarestyrelsen, men de siger, at det slet ikke kan lade sig gøre at få en mærkning, fortæller Helle Boisen.