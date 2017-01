ORI kommer alligevel på græs

Fritidsudvalget i Frederikssund Kommune har nikket ja til, at der kan indhentes tilbud på etablering af en græsbane på den nuværende grusbane på Bjergvej i Frederikssund. Derved får boldklubben ORI mulighed for at spille bold nær klubbens klublokaler, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi er godt tilfredse med, at der kan laves en græsbane på den eksisterende grusbane. Derved forbliver vi tæt ved vores klubhus, som hele tiden har været vores store ønsker. Der var andre muligheder i spil, men de var placeret andre steder i byen langt fra vores klubhus, og det ønskede vi ikke, siger formand for ORI, Claus »Gøj« Larsen, der roser kommunen for at have lyttet til klubbens ønsker.