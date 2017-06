ORI-Fodbold ser ud til at få en erstatningsbane med lidt større dimensioner end først lovet. Foto: Allan Nørregaard

ORI får større fodboldbane

Frederikssund - 07. juni 2017 kl. 06:14 Af Niels Idskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

ORI-Fodbold var ikke tilfreds med det første udspil fra Fritidsudvalget i Frederikssund Kommune, og det ser ud til, at indsigelsen giver pote. Det betyder, at grusbanen på Bjergvej, der skal være erstatningsbane, indtil idrætsbyen står klar, ikke bliver på de 98 gange 65 meter, men på 103 gange 68, alternativt 102 gange 68 meter. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Der er således på onsdagens møde i Fritidsudvalget lagt op til, at dimensionerne til erstatningsbanen udvides, og udvalget har mulighed for at støtte ansøgningen gennem midlerne i idrætsfacilitetspuljen.

- Det er vi tilfredse med. Med de mål kommer vi tæt på DBUs krav til 11 mandsbaner, som er på 105 gange 68 meter. Med det kendskab jeg har til andre klubanlæg i Nordsjælland, så vil jeg tro, at der er gode chancer for at vi kan få dispensation til at spille 11 mandskampe, siger Dennis Vendelbo, der næstformand i ORI-Fodbold.

Dermed er sagen klar: Der bliver lagt rullegræs henover grusbanen, samtidig med at udvidelsesarbejdet gennemføres.

- Samtidig er det sådan, at ORI-Fodbolds adgang til banerne ved Oppe Sundby Skole - også kaldet Ådalens Skole Syd - er forlænget frem til uge 42 i år, da byggemodningen af boldbaneområdet først sker derefter, fortæller Morten Skovgaard (V), formand for Fritidsudvalget.

Han tilføjer, at der bliver mere tid til etableringen af erstatningsbanen, mens ORI-Fodbold fortsætter aktiviteterne på Ådalens Skole Syd-banerne. Rullegræsset kan således slå bedre rødder med henblik på en mere holdbar bane, når den er klar til at blive taget i brug i foråret 2018.

Det betyder, at ORI-Fodbold ifølge næstformand Dennis Vendelbo fra foråret 2018 i alt råder over to 11 mandsbaner plus nogle mindre baner.