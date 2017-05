Se billedserie Antropolog Susanne Rud og fotograf Ken Hermans udstilling "Vingeportrætter" om gamle og nye beboere i byen Vinge og de næliggende landsbyer åbnede torsdag eftermiddag med fotografier og linshistorier på Torvet i Frederikssund. Foto: Hans Jørgen Johansen

Nyt område har mange ansigter

Frederikssund - 18. maj 2017 kl. 18:07 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I strålende solskin blev en ny udendørs fotoudstilling med portrætter af gamle og nye beboere i området omkring Vinge og deres livshistorier åbnet torsdag eftermiddag på Torvet i Frederikssund, hvor op imod 100 mennesker deltog.

Antropolog Susanne Rud, der flyttede til Snostrup sammen med sin familie for to år siden, har sammen med fotograf Ken Hermann skabt udstillingen med 10 store portrætter, der er trykt på aluminiumsplader, så de kan holde til at hænge under åben himmel. Han var der dog ikke på grund af sygdom.

- Jeg har taget udgangspunkt i min egen tilflytterhistorie. Jeg så et behov for at få fortalt både de historier fra dem, der har boet i området i mange år, og de nye, som er flyttet hertil. Tilsammen fortæller de om et område i forandring, forklarede Susanne Rud, som bor sammen med sin mand Bjarke Hesbjerg og parrets to børn, Nord på fem år og Rose på to år i en gammel præstebolig i Snostrup, men som oprindelig er fra Buresø.

Erna og Fin Dahl, der har boet på hans fødegård i Lille Rørbæk, siden de blev gift i 1965, er blandt de portrætterede, og de syntes, det har været spændende at blive bedt om at medvirke.

- Det er en god idé at bringe gamle og nye sammen. Vi var der jo først, lød det kækt fra Erna Dahl, der oprindelig er fra Tyskland.

Fotoudstillingen »Vingeportrætter« kommer til at hænge i de næste tre måneder på Torvet i Frederikssund, og så håber Susanne Rud, at det lykkes at få den vist i Vinge, hvor den egentlig hører hjemme.