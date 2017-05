Se billedserie Et halvt hundrede beboere er involveret i arbejdet, der i lørdags kulminerede ved en åbningsfest for butikken og caféen Bru?sen i Sønderby. Foto: Kim Rasmussen

Nyt liv i brugsens gamle lokaler

Frederikssund - 29. maj 2017 kl. 05:16 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er det op til beboerne i Sønderby at bruge deres nye café og butik Bru'sen i byens tidligere brugs-lokaler, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Over et halvt hundrede mennesker mødte op, da Sønderbys gamle brugslokaler genåbnede under navnet »Bru'sen« på Skovvejen 10 lørdag i strålende solskinsvejr. I de næste fire måneder vil frivillige som et forsøg drive den lille butik og café som et mødested for især byens beboere, men også sommerhusgæster og forbipasserende er mere end velkomne. Bag projektet står en støtteforening, der har lejet lokalet af byrådsmedlem Ole Søbæk.

Formand for Støtteforeningen Bru'sen, Poul Høegh Østergaard, var en utrolig glad mand, da han holdt tale til forsamlingen, stående på en havestol. For endelig var det tid til at vise frem, hvad de mange frivillige har gået og gjort klar gennem det sidste stykke tid.

- Det er en historisk dag for Sønderby. Ikke bare fordi vi genåbner Bru'sen efter ti år i mørke. Men først og fremmest, fordi vi gør det sammen. For ét er jo, at vi nu får os en lille butik og café midt i Sønderby, hvor vi kan mødes ved disken eller over en kop kaffe. Det er stort i sig selv. Men endnu større er det, der er vokset frem, mens vi har fået det til at ske, sagde Poul Høegh Østergaard.

Han glædede sig over den store virkelyst, der er spiret frem i byen, fra det første møde med fyldt sal på kroen sidste forår; den gode respons på en spørgeskemaundersøgelse i sensommeren, hvor rigtig mange meldte tilbage, at det var en supergod idé - og et halvt hundrede, at de også gerne ville være med til at få det til at ske; borgermødet i vinter med borgmester John Schmidt Andersen og S-gruppeformand Tina Tving Stauning, der var fuld af lovord over projektet; samt ikke mindst den energi og det initiativ, der har været gennem de seneste uger, hvor en voksende skare af frivillige har gået og sat lokalerne i stand, og folk har foræret møbler, legetøj og meget andet.

Bru'sen har åben sommeren over på Skovvejen 10 i Sønderby tirsdag og torsdag klokken 16-19 og lørdag-søndag klokken 10-15.