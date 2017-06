Frederikssund Kommune afholdt sidste år integrations- og jobmesse i et forsøg på at få flere af kommunens nye borgere i job eller praktik. Foto: Per Christensen

Nye tal: markant fald i ledigheden

- Det er noget, vi fra politisk hold er meget opmærksomme på. Vi har allerede gjort rigtig meget blandt andet ved at etablere ungekontakten på campus. Her kan man som ung blandt andet få hjælp til at lave en plan for, hvilken uddannelse, man skal søge ind på. Det, vi godt kan blive bedre til, er at hjælpe den unge i den periode fra vedkommende har fået lagt en plan, til vedkommende rent faktisk begynder på sin uddannelse. Her er målet, at den unge ikke skal være på uddannelseshjælp, men skal finde et ordinært job, siger Ole Søbæk.