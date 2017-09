Nye »krykker« skal holde liv i kongeeg

- Sommerens dårlige vejr har virkelig taget hårdt på det gamle træ, så nu har vi sat metalpæle op for første gang, som træet hviler på, og det skulle gerne være med til at sikre træet 100 års levetid mere, siger Nils Sættem, der er direktør for Kong Frederik den Syvendes Stiftelse i Jægerpris, som ejer skoven.

Den oldgamle eg er også omringet af et hegn, der skal afholde folk fra at røre ved og kravle i træet, hvilket kan være svært, fordi den store eg er blevet en turistattraktion.

- En af de største fare for træet er faktisk publikum. Det er jo en stor naturoplevelse, men det betyder også, at der er et stigende publikumspres, så vil virkelig gerne have, at skovens besøgende betragter træet uden for hegnet, hvis vi skal bevare det, siger Nils Sættem.