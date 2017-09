Ny viden om kendt Willumsen-maleri

- Det åbnede mine øjne for Willumsens farver. Jeg besluttede at gå i gang med et projekt, hvor jeg ville lave et tapet i de farver, og under et nyt besøg på museet faldt jeg over mønstrene på tapeterne, Willumsen malede i baggrunden på maleriet »Kongesønnens bryllup«, forklarer Lone Simonsen, der uden held forsøgte at finde ud af, hvor Willumsen havde fået sin inspiration fra.