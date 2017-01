Ny talentlinje ser dagens lys til sommer

Det sker i samarbejde med Frederikssund Kommune, og den nye klasse skal give eleverne mulighed for at pleje deres sport uden at forsømme deres skolegang.

- Klassen er til for elever, der dyrker sport på højt niveau lokalt og regionalt. Hvis der er tilstrækkelig interesse, laver vi en klasse, som gør det muligt for eleverne at dyrke deres sport og samtidig følge undervisningen. Desuden giver vi mulighed for, at eleverne to gange om ugen kan få morgentræning her på skolen. Det vil ske i samarbejde med kommunen, der stiller personale med forstand på fysisk- og mental træning, til rådighed, siger Peter Bech Sørensen.