Ny stafet nød uventet stor opbakning

Det er foreningen Fjordløberne i Frederikssund, som har stået for at arrangere stafetten, og formand Torben Hansen var yderst tilfreds med tilslutningen.

- Vi er meget tilfredse med interessen for at være med. Vi havde et mål, der hed 1000 tilmeldte, så at vi når 1500 er meget flot, siger Torben Hansen, der er formand for cirka 200 medlemmer i Fjordløberne.