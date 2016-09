Ny skov kan være på vej

Og planerne om at opføre et skovområde har to formål. Det vil nemlig være både godt for borgerne med et rekreativt område, ligesom det også er positivt i forhold til at tiltrække nye indbyggere, lyder det fra formand for Teknisk Udvalg Tina Tving Stauning (S).

- Der er to væsentlige årsager til, at vi synes, det er en god idé. For det første er det utrolig dejligt med skov i nærheden af en by, og det vil gøre Skibby til en endnu bedre by at bo i. For det andet er skov med til at beskytte vandudvindingsområderne, fordi der ikke bliver dyrket noget, sprøjtet eller bygget, siger Tina Tving Stauning.