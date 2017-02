Ny privat børnehave vil tilbage til naturen

-Her skal være tid og ro til at være. Der kommer flere og flere børn, som får stress og diagnoser. Derfor vil vi skabe en oase med plads og tid til at gro, siger Helena Turnen og tilføjer, at børnehaven vil kunne rumme 30 børn og derudover også vil have enkelte pladser til børn med særlige behov.

Selvom børnehaven vil have base i det rødbrune hus i skoven, understreger de to kvinder, at hovedparten af aktiviteterne kommer til at foregå udendørs. Her handler det om at tænke ild, vand, jord og luft ind i alle aktiviteter, understreger de. At der skal være fokus på ro, leg og fordybelse betyder også, at der ikke kommer til at være nogle iPads eller mobiltelefoner i børnehaven. Og det er helt bevidst.