Arkitektfirmaet Mangor & Nagel har lavet denne illustration af, hvordan området kan se ud.Det nye oplæg ligger op til byggeri i maksimalt 10 meters højde i tre etager.

Ny plan for Bi-lidt-grund bliver sendt i høring

Frederikssund - 09. juni 2017 kl. 05:29 Af Casper Suk Thorlacius Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et flertal i Teknisk Udvalg i Frederikssund Kommune har besluttet at sende et nyt kommuneplantillæg for Strandvej 2 i Frederikssund, også kendt som Bi-ldt grunden, i høring, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Årsagen er, at der foreligger et konkret byggeønske, som strider imod den gældende kommuneplanramme for området, som kan bruges til blandet bolig og erhverv. Der må maksimalt bygges i halvanden etage med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

Det forslag, som nu bliver sendt i høring, åbner op for muligheden for, at der kan bygges op til tre etager med en maksimal bygningshøjde på 10 meter.

Indholdet af selve oplægget var der på Teknisk Udvalgs seneste møde, som fandt sted onsdag, delte meninger om.

Enhedslistens Pelle Andersen-Harild stemte som den eneste imod overhovedet af sende forslaget i høring, da han slet ikke mener, der skal bygges på grunden.

De øvrige medlemmer af udvalget kunne dog enes om at sende forslaget i høring.

- Vi besluttede at sende det i høring, som det ser ud fra forvaltningen lige nu. Det vigtige er, at vi har fået den tilladte bygningshøjde ned i tre etager og maksimalt 10 meter. Desuden har vi lavet en forlænget høringsfrist, som løber til midten af august, så folk har god tid til at sætte sig ind i det, siger formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S).