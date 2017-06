Se billedserie Henning Larsen Architects, Tredje Natur, MOE A/S og irske Railway Procurement Agencys vinderprojekt i Frederikssund Kommunes arkitektkonkurrence om Vinge Centrum oktober 2014. Illustrationr: Henning Larsen Architects + Tredje Natur

Ny by får millardinvestering

Frederikssund - 23. juni 2017 kl. 12:00 Af Palle Høj Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et af Danmarks største byudviklingsprojekter har taget et stort skridt fremad. Tæt på Frederikssund opføres over de næste år byen Vinge, og fredag middag offentliggjorde Frederikssund Kommune, at der kommer en »milliardinvestering« i området. Frederiksborg Amts Avis følger et pressemøde om sagen.

Frederikssund Kommune har indgået aftale med AP Pensions ejendomsselskab med entreprenørselskabet MT Højgaard som kontraktpart på opførelsen af Vinge Centrum med 150.000 etagemeter i otte etagers højde og en ny prisbelønnet S-station. Der skal etableres både eje- og lejeboliger, erhvervslejemål, detailhandel og byggeri til offentlige formål.

Det er en afgørende aftale, der er landet, understreger Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V) i en pressemeddelelse.

- I dag har vi indgået aftale om Vinge Centrum, der vil få enorm betydning for vores kommune og for udviklingen i regionen. Med investeringen fra AP Pension og med solidt know-how fra et af landets mest erfarne entreprenørfirmaer får vi nu realiseret en helt afgørende del af vores byudviklingsprojekt - nemlig centrum i byen Vinge. Det er et kæmpestort skridt fremad for den vision Frederikssund Byråd formulerede, da vi godkendte helhedsplanen for etableringen af en ny bæredygtig by, som med årene vil øge kommunens indbyggertal med 20.000, fastslår Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V).

Opgaven med at etablere Vinge Centrum er udbudt i samarbejde mellem Frederikssund Kommune, Transport-, Bolig- og Bygningsministeriet v. Banedanmark, Boligselskabet Rosenvænget v. Domea Samt Frederikssund Forsyning A/S.

- Vinge Centrum er et meget ambitiøst og visionært projekt, som kommer til at danne rammerne for unge og ældre samt små og store virksomheder. Det bliver en by, der uden tvivl bliver et nyt knudepunkt i området - og alt sammen i fornuftig køreafstand fra København. Jeg er stolt over, at kommunen har valgt os til, i et langsigtet samarbejde, at stå for etableringen af bygningerne i Vinge, siger adm. direktør i AP Pension, Bo Normann Rasmussen i samme pressemeddelelse.

Ud over etablering af boliger, erhvervsejendomme og detailhandel, omfatter AP Pensions investering også etablering af bygninger, som skal rumme et kulturcenter og et børnehus i et såkaldt Offentligt-Privat-Partnerskab (OPP), samt option på opførelse af en skole også i OPP-regi. AP Pension arbejder endvidere på at etablere et seniorresort i Vinge med seniorvenlige udlejningsboliger, der er velegnede til personer i den tredje alder, og som ligger tæt på bl.a. lægehus og det friplejehjem, der også planlægges.

Den omfattende investering giver bl.a. bymidten i Vinge fire grønne byrum med plads til leg og sport. Beplantningen vil blandt andet rumme blomstrende og frugtbærende træer og buske og vil have et varieret udtryk med både park- og skovlignende områder. Vinge Centrum vil derfor få mange grønne oaser med plads til picnic, grill eller andre udendørs aktiviteter, og regnvandsbassinerne vil give områder med åbent vand med tilstødende græsarealer og fritvoksende træer.

Etableringen af Vinge Centrum begynder i efteråret 2017.