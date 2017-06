Ny behandler vil vise en alternativ vej frem

Klinikken, Source of Life, er en kombination og behandlingssted og atelier, for Súsanna Vígdá er også en ivrig kunstner.

- Alle kan have gavn af at komme her. Det er typisk, at folk henvender sig, hvis de står ved en ny start og søger svar. Det kan være jobskifte, kæresten har forladt dem eller huset skal sælges. Det kan også være, at folk lider af en afhængighed eller lider af angst eller lignende psykiske lidelser, som jeg kan hjælpe. I det hele taget er jeg meget optaget af vores krop, sind og ånd hænger sammen, siger Súsanna Vígdá.