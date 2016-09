Ny apotekerhave indviet med pomp og pragt

Det er apoteker Ole Witek, der har udlånt jorden, så det har været muligt at skabe dette nye samlingssted i centrum af byen. Elever fra produktionsskolen i Skibby har stået for håndværket, Frederikssund Kommune har finansieret det, mens Skibby Aktive har stået i spidsen for at realisere projektet, der blev indviet med pomp og pragt.

Således havde apotekeren i dagens anledning sørget for at medbringe en stor saks, der var spraymalet med guldspray for at gøre det ekstra festligt, og som blev brugt til at klippe den røde snor, der omkransede haven, før i alt 40 duer blev sluppet løs, så de kunne bringe buddet om den nye have videre.