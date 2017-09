Hanne Christiansen har solgt tøj fra My 50?s Closet i et år, men lørdag den 2. september åbnede hendes første fysiske butik i Gerlev. Foto: Allan Nørregaard

Ny 50'er-butik er åbnet i Gerlev

- Jeg har en stor passion for 50'erne og elsker selv at gå i tøjet. Firmaet »My 50's Closet« har jeg faktisk haft i et år, hvor jeg primært har solgt over Facebook, men nu havde jeg muligheden for at åbne en rigtig butik, siger Hanne Christiansen.