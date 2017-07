Se billedserie Landmand Jens Hjorth er i gang med at høste vinterbyg med sin mejetærsker på en mark nær Skuldelev Kro fredag eftermiddag. Foto: Maj-Britt Holm

Nu skal vinterbyggen i hus

Frederikssund - 29. juli 2017

Støvskyer er begyndt at rejse sig over Hornsherred, hvor høsten på markerne omsider er begyndt, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi er en uge senere på den end sidste år, og vi håber på godt vejr, siger landmand Jens Hjorth fra sin mobiltelefon i mejetærskeren på en mark nær Skuldelev Kro fredag eftermiddag.

Her var kornet endelig tørret så meget efter torsdagens regn, at Jens Hjorth fra Krogstrup for alvor kunne gå i gang med at høste de første marker med vinterbyg, som han har omkring 100 hektar af i år.

- Jeg startede torsdag, men efter to timer begyndte det at regne, og så måtte jeg stoppe. Men nu er jeg i gang igen, fortæller landmanden, der oplyser, at der faldt omkring 2,5 millimeter regn torsdag.

Jens Hjorth samarbejder med DLG om et kornlager centralt i Hornsherred, hvor omkring 50 store og små landmænd fra hele Nordsjælland afleverer deres nyhøstede korn fra markerne i containere ved hans ejendom, inden det bliver transporteret videre.

Landmændene har allerede kørt frøgræs i nogle uger, men i de kommende dage ventes de at gå i gang med at høste korn, når det er modent.

- Der er jo nogle, der skal starte, lyder det kækt fra Jens Hjorth.

Han er dog ikke den første til at høste vinterbyg i området, fortæller han og peger på, at landmand Jens Christensen allerede høstede vinterbyg for 14 dage siden ved Østby.

Men det går lidt langsommere, end det plejer, med at høste vinterbyggen, beretter landmanden.

- Kornet er langt nede i marken, fordi det er slået ned af regn, påpeger han.

Samlet regner Jens Hjorth med at modtage omkring 20.000 tons korn fra de andre landmænd i løbet af høsten, samme mængde som sidste år.