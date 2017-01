Nu skal svømmehal sættes i stand

- Vi håber på, at vi inden for fire til seks uger har et overblik over, hvad det er, der skal laves. Bassinerne skal tømmes for vand, og det vil vi meget gerne gøre, når det skaber færrest gener for brugerne af svømmehallen, siger formand for Fritidsudvalget i Frederikssund Kommune, Morten Skovgaard (V).