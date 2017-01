Se billedserie Hver af de 15 villaer i Deltaparken på Camarguevej i den nye by Vinge får tagterrasse. Illustration: Tegnestuen Nordkysten

Nu skal der sælges huse i den nye by

Frederikssund - 07. januar 2017
Af Maj-Britt Holm

De første huse er begyndt at skyde op af jorden i den nye by Vinges første boligområde, Deltakvarteret, og søndag den 8. januar inviterer to bygherrer til åbent hus for at fortælle huskøbere og andre interesserede om deres projekter, der skal sælges, og byggerierne kan gå i gang omkring det etablerede kanalsystem, som skal bortlede regnvand og fungere som et rekreativt element mellem bebyggelserne, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I begyndelsen af december satte ægteparret Pernille og Peter Kyster fra Frederikssund deres fælles projekt Vingeshus med fire to plans rækkehuse på Okavangovej til salg, og Bach & Roed ApS fulgte snart efter ved at udbyde Deltaparkens 15 to plans villaer på Carmarguevej.

- Vi havde otte-ti par ude at kigge ved vores første åbent hus, så det var godt nok, når det var december måned, fortæller Peter Kyster, hvis firma 3Byg Tag & Facade ApS skal opføre de fire rækkehuse, som er tegnet i samarbejde med tegne-stuen ApS ved Thomas Krogh Jørgensen og sælges gennem ejendomsmæglerfirmaet EDC i Frederikssund.

For Deltaparkens vedkommende er det første gang, at der holdes åbent hus søndag klokken 12-14, og ejendomsmæglerfirmaet Lokalbolig ved Kasper Nielsen Lilja, der står for salget, har inviteret Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen til at komme og sige et par ord i en opstillet pavillon.

- Kommunen vil virkelig det her med byen Vinge, så det er også i borgmesterens interesse, at der kommer gang i hussalget, forklarer Kasper Nielsen Lilja, som tilføjer, at flere mulige huskøbere har ringet til Lokalbolig og fortalt, at de vil kigge forbi på søndag.

Deltaparkens villaer opføres i funkisstil i mørke sten af Gribskov Byg A/S, og de kommer til at ligge tæt omkring en fælles plads. Hver bolig bliver på 146 kvadratmeter, fordelt på tre værelser og stue, med køkken/bad fra Svane Køkkenet og hårde hvidevarer fra Miehle, og med egen tagterrasse. Prisen bliver 2.995.000-3.395.000 kroner.

Vingeshus opføres i træ med gavle af rustfarvet cor-ten stål, der skal falde ind i naturen og omgivelserne. Hvert rækkehus bliver på 140 kvadratmeter og mulighed for to eller tre værelser efter behov. Prisen bliver 3.495.000 kroner.